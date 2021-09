<span style='text-decoration: underline;'>L’Algérie est le premier pays d’Afrique à le produire</span>:<br><span style='color:red;'>«CoronaVac» made In Algeria verra le jour demain</span>

L’Algérie a les possibilités «d’être une plateforme africaine de «fil end finish» avec une capacité de production de 200 millions de doses par an», précisera le ministre. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que le vaccin qui sortira de l’usine Saïdal de Constantine n’est pas un générique.

Le marathon engagé par l’Algérie pour produire localement le vaccin anti-Covid-19 prendra fin demain. En effet, les équipes de scientifiques de l’université d’Alger et de Constantine, les gestionnaires de l’entreprise Saïdal et autres cadres centraux de l’Etat ont excellemment fait leur travail et la première dose du vaccin anti-covid-19 algérien sortira demain de la chaîne de production de l’usine Saïdal de Constantine. Annoncée par le président de la République, lundi dernier, l’information a été confirmée hier par le ministre de l’industrie pharmaceutique, dans une émission de la radio nationale. Il sera d’ailleurs sur place à Constantine pour inaugurer la production du premier vaccin chinois produit en Afrique. Cette belle victoire scientifique ouvre d’intéressantes perspectives économiques pour le pays. En effet, l’Algérie compte se projeter dans l’exportation vers l’Afrique du vaccin «CoronaVac». Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a révélé que «le groupe Saïdal est le seul producteur africain à avoir obtenu la licence de production du CoronaVac». De fait, l’Algérie a les possibilités «d’être une plateforme africaine de «fil end finish» avec une capacité de production de 200 millions de doses par an», précisera le ministre. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que le vaccin qui sortira de l’usine Saïdal de Constantine n’est pas un générique. «La société chinoise «Sinovac» a donné son nom au groupe Saidal pour l’utiliser. L’Algérie fait partie désormais du club des pays producteurs du vaccin anti-Covid. C’est une première, sachant que ce vaccin n’a qu’une année d’existence», a insisté M.Benbahmed.

Il faut savoir que les capacités de production sont évaluées à 320.000 doses jours, soit 8 millions par mois, sur un shift de 8 heures et le passage à un rythme de production avec deux shifts permettra, selon M. Benbahmed, d’atteindre une production de 16 millions par mois, soit près de 200 millions par an.

Assurant que le projet avait abouti en moins de 4 mois, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a souligné que la production du vaccin au niveau de cette unité permettra à l’Algérie de se substituer à l’importation et de répondre aux plans de vaccination national estimé à près de 65 millions vaccins entre la fin de l’année 2021 et l’année 2022.

Concernant le projet de production du vaccin russe «Spoutnik V» en Algérie, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a assuré que les négociations sont «toujours en cours» avec la partie russe, assurant que «le projet n’est pas abandonné»..

