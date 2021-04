Coronavirus: 236 nouveaux cas, 147 guérisons et 9 décès

Deux cent trente six (236) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 147 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mercredi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.