Coronavirus: 286 nouveaux cas, 195 guérisons et 10 décès

Deux cent quatre-vingt six (286) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 195 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.