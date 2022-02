Coronavirus: 72 nouveaux cas, 89 guérisons et 5 décès

Soixante douze (72) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 89 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 264 778, celui des décès à 6 828, alors que le nombre des patients guéris est passé à 177366 cas. Par ailleurs, 12 patients sont actuellement en soins intensifs, a ajouté la même source. En outre, 26 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 2 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.