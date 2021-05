Corruption,tricheries et combines en tout genre

Les habitants du bidonville Kara 2, dans la commune d’Es Sénia, ont bloqué la ligne ferroviaire Oran-Ain-Temouchent durant plusieurs jours pour faire pression sur les pouvoirs publics et revendiquer leur inscription sur les listes de bénéficiaires des prochaines opérations de relogement qui ciblent plusieurs bidonvilles de la wilaya., notamment ceux de Sidi Chami, Ras El Ain et le site dit «Cumo», l’ancienne résidence universitaire désaffectée, abandonnée et squattée à maintes reprises depuis des années. Des «représentants» des occupants du bidonville Kara 2 ont fait le tour de certaines rédactions de journaux locaux pour expliquer leur calvaire, qui selon eux « dure depuis vingt ans… sans que les autorités locales ne daignent se pencher sur leur cas ». «Nous avons frappé à toutes les portes, expliquent-ils, et nous avons organisé plusieurs rassemblements pour revendiquer un logement, mais toutes nos démarches sont restées vaines « se lamente l’un des pères de familles concernés. Il faut bien admettre aujourd’hui que le seul fait d’aller squatter une baraque illicite dans l’un des nombreux bidonvilles qui ne cessent de proliférer dans la wilaya d’Oran ouvre automatiquement la porte d’accès à un logement neuf.

