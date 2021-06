<span style='text-decoration: underline;'>Championnat militaire de pentathlon naval</span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’envoi à Oran de la 13ème édition</span>

Le coup d’envoi de la 13e édition du Championnat national militaire de pentathlon naval a été donné, dimanche, à la base navale de Mers El-Kébir relevant de la 2e Région militaire, avec la participation de 35 sportifs représentant sept équipes.

Il s’agit des équipes de la base navale de Mers El-Kébir, de l’Ecole des sous-officiers des Forces navales relevant de la Façade maritime Ouest, de la base navale d’Alger relevant de la Façade maritime Centre, de l’Ecole supérieure de la marine relevant de la Façade Centre, de la base navale de Jijel relevant de la Façade maritime Est, de l’Ecole d’application de la marine relevant de la Façade maritime Est et du Régiment des activités spéciales relevant de la Façade maritime Est. Dans son allocution d’ouverture, le Commandant de la façade maritime Ouest, le Général Benayad Abdelhak a souligné, au nom du Général-major, commandant des Forces navales par intérim, que l’organisation de cette compétition a pour objectif de «développer le sport militaire», auquel le Haut commandement de l’Armée nationale populaire accorde un intérêt particulier. «Il s’agit d’une occasion de préparer le combattant, de tester son endurance à résister aux difficultés lors du combat et de se préparer à effectuer des tâches en toutes circonstances», a-t-il déclaré, a ajoutant que tout cela vise à développer les sports militaires et appelant les athlètes à concourir «dans le fair play total qui constitue l’une des valeurs du sport». Au total, cinq épreuves sont inscrites au programme de ce championnat. Elles concernent les techniques navales, le sauvetage, la natation utilitaire, la course d’obstacles ainsi que le cross country et amphibie. La cérémonie de remise des trophées aux lauréats est prévue mercredi. L’équipe de la base navale de Mers El-Kebir est détentrice du trophée de la 12e édition, déroulée en avril 2010 sur le même site, rappelle-t-on.