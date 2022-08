<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’envoi de la manifestation «Haltes sur le parcours du poète de la Révolution»</span>

Le coup d’envoi de la manifestation «pensée et histoire», placée sous le slogan : «Haltes sur le parcours du poète de la Révolution », a été donné mercredi à la bibliothèque principale de lecture publique Dr Yahia Bouaziz de Mascara.

La journée inaugurale de cette manifestation, organisée à l’initiative de la bibliothèque à l’occasion de la journée nationale de la poésie commémorant le 45e anniversaire de la mort du poète Moufdi Zakaria, a été marquée par une exposition d’affiches, de livres et de dépliants sur la vie du poète et son parcours militant dans le mouvement national et durant la glorieuse guerre de libération nationale. L’exposition a drainé de nombreux jeunes poètes de Mascara, à l’instar de Hachemi Boukasri qui a valorisé, dans une déclaration à l’APS, l’organisation de ce genre de manifestations qui met davantage de lumière sur la personnalité du poète de la Révolution, Moufdi Zakaria, «lequel a contribué à donner une place de choix à la poésie révolutionnaire algérienne». Le programme de cette manifestation de deux jours prévoit également la projection d’un documentaire sur la vie militante, politique et littéraire du poète Moufdi Zakaria, en plus de l’organisation d’un atelier sur la poésie révolutionnaire, au profit des adhérents de la bibliothèque Dr Yahia Bouaziz, selon les organisateurs. Au programme figure aussi une conférence intitulée «Moufdi Zakaria, parcours d’un poète rebelle», qui sera animée par un enseignant et spécialiste de l’Université Mustapha Stambouli de Mascara.