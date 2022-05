<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Coup d’envoi de l’opération moissonnage-battage</span>

Dans la matinée de mardi passé, le chef de l’exécutif de la wilaya de Mascara, Abdelkhalek Seyouda, a donné le coup d’envoi de l’opération moissonnage-battage pour la saison agricole 2021-2022 au niveau de l’exploitation agricole Si Nemichi sise dans la commune de Froha.

Selon la direction de l’agriculture locale, le nombre des exploitations agricoles recensées à travers tout le territoire de la wilaya de Mascara est de 9.930 cultivant ainsi les céréales et les fruits et légumes. La superficie globale des terres emblavées est estimée à 119.600 hectares répartis entre 84.800 hectares ensemencés de céréales, 5.720 en pomme de terre, et 3.050 en oignon. Concernant les céréales, on compte sur les 38.289 hectares d’orge, plus les 31.720 hectares de blé dur, ainsi que les 10.509 hectares de blé tendre, et enfin, les 4.855 hectares d’avoine. Ce qui porte à dire que les premières estimations dans ce début de campagne moissonnage-battage font état d’une récolte de plus d’un million de quintaux selon la déclaration du wali de Mascara.

Dans le volet de la culture des pommes de terre, la superficie semée est de 5.720 hectares pour une récolte estimée à 1.466.000 quintaux de pommes de terre cet été et 135.250 autres quintaux de semence de pommes de terre. Enfin, et dans la filière d’oignons, ce sont 3.050 hectares déjà semés pour une production estimée à un demi-million de quintaux d’oignons verts 1.800 ajoutés aux vingt hectares de colza cultivé à titre d’expérience à Ain Fekan.

Citons que le numéro vert 045-72-43-04 a été ouvert au profit des agriculteurs pour dénoncer d’éventuels problèmes rencontrés durant cette campagne de moissonnage-battage.

M.Bekkar