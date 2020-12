<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Coup dur pour les réseaux de passeurs</span>

La guerre déclenchée depuis peu, par les services de police et de sécurité, tout corps confondus, dans la lutte contre l’émigration clandestine via la mer, notamment en direction de l’Espagne, une destination privilégiée des candidats, a, on ne peut mieux, permis de décimer des réseaux entiers de passeurs qui ont foisonné, ces dernières années à Aïn El Türck, particulièrement, une station balnéaire qui offre beaucoup d’opportunités pour ce type d’expéditions illégales.

Les opérations, minutieusement montées et élaborées par les services de sécurité, agissant sur leur expérience acquise sur le terrain appuyée par une base de données d’informations, expertement étudiées et décortiquées, ont en effet, accéléré , pour ne pas dire facilité, leurs succès, comme en atteste, le nombre de perquisitions effectuées dans nombre de domiciles et de lieux des organisateurs et autres commanditaires des initiatives de traversées clandestines, négociées en contre partie de fortes sommes d’argent, dont certaines ont avoisiné les 60 millions de centimes par personne. Ces mêmes perquisitions exécutées de jour comme de nuit, ont surtout permis d’identifier des individus jusque là insoupçonnés, qui se sont investis dans ce genre d’activités illégales, à savoir le transport, via la mer, de candidats à l’émigration clandestine, en ayant à leur disposition une importante logistique performante et rapide de navigation par voie maritime, digne des grands pirates de la mer.

Ces perquisitions ont également permis de saisir d’importants lots de matériels de navigation, constitués de pneumatiques, boussoles, gilets, boussoles et autres accessoires, détenus par ces réseaux de passeurs ou leurs complices. Le coup dur porté à ces réseaux, est incontestable, puisque les tentatives d’émigration clandestine ont drastiquement diminué ces dernières semaines. Aussi, la mesure prise par les autorités d’interdire la vente de gasoil au détail aux particuliers, dont certains alimentaient les réseaux de passeurs, a largement contribué à freiner toute velléité d’organisation d’opérations de traversées clandestines.

Il y a lieu de souligner que cette lutte contre les réseaux criminels de passeurs, a eu un double impact sur le plan sécuritaire, dans la mesure où, elle a consisté à dévoiler un autre aspect beaucoup plus criminel et pernicieux. En effet, les moyens logistiques utilisés par les réseaux de passeurs pour les opérations de traversées clandestines, représentaient un moyen pour le rapatriement, toujours de manière clandestine, de repris de justice et de personnes recherchées pour terrorisme ou autre sur le sol algérien, comme cela pouvait servir à l’introduction de produits prohibés, armes, drogues, etc. Il faut dire que malgré la vigilance des unités de la marine nationale, nombre de passeurs ont pu réussir leurs allers-retours entre les côtes oranaises et la rive espagnole, en déjouant la surveillance des gardes-côtes. Aujourd’hui, un fichier nominatif assez précis est établi par les services de sécurité de la daïra d’Aïn El Türck, rendu possible grâce au travail de renseignement et à la conjugaison des efforts entre les corps constitués pour mettre fin au fléau et décimer ainsi ces réseaux criminels, à l’origine de la perte de milliers de vies innocentes qui endeuillèrent des milliers de familles.

