Coupe arabe de la Fifa: l’Algérie bat le Qatar et file en finale

La sélection nationale A’ de football a arraché une qualification héroïque et historique à la finale de la Coupe arabe de la Fifa, aux dépens de la sélection du pays organisateur, le Qatar (2-1), mercredi soir au stade Al-Thumama de Doha, un exploit bien fêté par les amoureux des Verts dans toutes les wilayas du pays.

Après un quart de finale de folie face au Maroc, les poulains de Madjid Bougherra ont vécu une demi-finale « hitchcockiene » face aux Qataris, évincés sur le fil (2-1) au terme de 19 minutes de temps additionnel. Alors qu’on se dirigeait vers une qualification plus au moins facile et méritée pour les Verts, après l’ouverture du score à la 59′ par le revenant Djamel Benlamri, ayant dévié de la tête une magnifique reprise du pied droit de Hocine Benayada, l’arbitre polonais a comptabilisé, à la surprise générale, neuf minutes de temps additionnel.

Les Qataris ont profité pour égaliser à la 90’+7 sur une imparable reprise de la tête de Muntari, un coup de massue pour les supporters et les joueurs algériens. L’on s’attendait à des prolongations, comme c’était le cas lors du derby face au Maroc, mais l’arbitre central a décidé de prolonger encore le temps additionnel et le suspense « insoutenable ».

Nullement abattus par ce but égalisateur, les Verts passent à l’offensive et obtiennent un penalty inespéré, provoqué par Brahimi et transformé par le « diable » Belaïli, dont le tir a été stoppé la première fois par le portier qatari, mais le cuir est revenu dans les pieds du prodige oranais qui le catapulte tranquillement au fond des filets, envoyant les verts en finale.

Une première pour le football algérien qui n’a pas brillé jusque-là dans cette Coupe arabe. Avec une équipe montée de toutes pièces par Bougherra, nos A’ réussissent un sensationnel coup d’éclat avec cette belle qualification pour la finale, emboîtant le pas aux voisins tunisiens qui ont battu les Egyptiens sur le score de 1 à 0, également dans le temps additionnel (90+5′).

Pour l’entraineur Madjid Bougherra, le mérite revient à ses joueurs qui ont démontré leur état d’esprit de guerriers. » J’avais prévenu mes joueurs que les Qatariens allaient nous laisser jouer mais face à un bloc compact. C’était stressant .. », a indiqué le sélectionneur à la fin du match.

L’équipe nationale donne ainsi rendez-vous à la Tunisie, en finale de cette 10e édition, prévue samedi au stade Al-Bayt (16h00 heure algérienne).