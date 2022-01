Cour d’Alger : Ali Ghediri condamné à 4 ans de prison ferme

La cour d’Alger a condamné jeudi le général-major à la retraite Ali Ghediri à quatre (4) ans de prison ferme et l’accusé Hocine Guasmi à dix (10) ans de prison ferme. Le Parquet avait requis une peine de dix (10) ans de prison ferme contre Ali Ghediri, condamné en première instance à quatre (4) ans de prison ferme. Le Parquet avait également requis la confiscation de tous les biens saisis de l’accusé, poursuivi pour « atteinte au moral de l’Armée nationale populaire (ANP) en temps de paix ». Une peine de vingt (20) ans de prison ferme avec confiscation de tous les biens saisis avait été requise contre l’accusé Hocine Guasmi, condamné en première instance à dix (10) ans de prison. L’accusé Guasmi a été condamné pour « faux et usage de faux, usurpation d’identité, intelligence avec l’étranger et atteinte au moral de l’ANP ».