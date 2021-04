Covid-19: 51 nouveaux cas des variants britannique et nigérian en Algérie

Vingt (20) nouveaux cas du variant britannique et 31 du variant nigérian de coronavirus ont été confirmés en Algérie, selon les derniers chiffres communiqués mercredi par l’Institut Pasteur Algérie (IPA).

« Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de 20 nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et 31 nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) », précise la même source.

Pour ce qui est des 20 cas confirmés du variant britannique, 16 cas ont été confirmés dans la wilaya d’Alger, 2 cas à Blida, 1 à Djelfa et un autre cas à Oran, relève l’Institut.

Concernant les 31 cas du variant nigérian, 5 cas ont été confirmés à Alger, un cas à Blida, 5 à Djelfa, 16 à Laghouat, 1 à Médéa, 2 à Relizane et 1 cas à Touggourt.

Le nombre total de cas confirmés de variants à ce jour s’élève ainsi à 78 cas pour le britannique et 129 cas pour le nigérian, note l’IPA, qui rappelle que le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation physique, port du masque de protection et lavage fréquent des mains) « reste le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l’apparition de nouveaux cas ».