Covid-19 : 82 nouveaux cas du variant Omicron détectés en Algérie

Quatre-vingt-deux (82) nouveaux cas du variant Omicron(B.1.1.529) de la pandémie du coronavirus ont été détectés en Algérie, portant à 145 le nombre total des cas confirmés de ce variant, indique jeudi dans un communiqué, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA). « Dans la continuité des activités de séquençage effectuées au niveau du laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, pour la détection des différents variants du virus SARS-CoV-2, nous signalons la détection de 82 nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529), confirmés sur tests PCR positifs des concernés », affirme le communiqué de l’IPA, indiquant que l’Algérie enregistre ainsi à ce jour un total de 145 cas confirmés de ce variant. Selon la même source, 61 cas ont été enregistrés dans la wilaya d’Alger, 11 cas dans la wilaya de Blida, 05 cas dans la wilaya de Bouira, un (01) cas dans la wilaya de Ain Defla, 3 cas à Hassi Messaoud et un (01) cas dans la wilaya de Laghouat. L’IPA a tenu à souligner que « de plus en plus de nouveaux cas du variant Omicron sont enregistrés, parallèlement à la diminution du nombre de cas du variant Delta ». Ainsi, à ce jour, le variant Delta représente 67% des variants circulants, tandis qu’au 30 décembre dernier, il représentait 80%, contre 33 % pour le variant Omicron qui ne représentait que 10% à la même date, précise l’IPA, en réitérant son appel à la vigilance.