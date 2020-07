Covid-19: Aide financière de 30.000 da aux petits métiers

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre de prendre, avec un effet immédiat, des mesures en faveur des petits métiers en leur allouant une

aide financière d’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois afin d’atténuer les effets de l’impact de la pandémie du Coronavirus sur les PME/PMI et les professions libérales notamment.

La décision a été prise dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée notamment à l’impact de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur l’économie nationale et la situation sanitaire dans le pays.

A cet effet, le Président Tebboune a instruit le Premier ministre, M. Abdelaziz Djertad, de prendre, avec un effet immédiat, plusieurs mesures dont l’allocation d’une aide financière destinée aux petits métiers d’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois, sur la base d’une “évaluation rigoureuse” de la situation de chaque corporation pendant les

quatre derniers mois. Un décret exécutif devra être pris à ce sujet avant la fin du mois.

Dans ce sillage, le Premier ministre a été également instruit de procéder à une évaluation des préjudices subis et des manques à gagner enregistrés par les opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les petits métiers. Cette évaluation devra s’effectuer dans un cadre “transparent” et éviter les “fausses déclarations”.