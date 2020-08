<span style='text-decoration: underline;'>L’Algérie en position de l’acquérir parmi les premières nations de la planète</span>:<br><span style='color:red;'>Covid-19: La Russie a développé le premier vaccin</span>

L’Algérie, qui s’est mise en position d’acquérir le vaccin par les premières nations de la planète, a engagé des contacts avec l’ensemble des pays et laboratoires qui planchent sur le vaccin, a certainement pris attache avec la Russie et la Chine.

La course au vaccin anticovid-19 tourne à l’avantage des pays anciennement étiquetés de «bloc de l’est». En effet, Moscou et Pékin sortent du lot et annoncent, pour le premier, la fabrication du vaccin et pour le second, une étape finale du développement du « remède miracle », censée sortir la planète de son hystérie épidémique. Les deux pays ne sont plus aux déclarations d’intention, mais semble carrément à quelques encablures de la ligne d’arrivée dans un sprint scientifique qui aura duré quelques 8 mois. Ainsi, la Russie affirme avoir développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Le propos n’est pas anodin, puisque c’est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lui-même qui l’a déclaré, hier, lors d’une vidéo-conférence. L’annonce a fait le tour du monde, plaçant Moscou sur le podium des nations en concurrence pour le développement du fameux vaccin. L’écho de la révélation de M.Poutine est d’autant plus important que l’hôte du Kremlin a affirmé que le médicament développé grâce à une collaboration entre un laboratoire et l’armée russe assure une immunité durable. «Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré», a indiqué Vladimir Poutine. Et de préciser : «je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable». Et comme pour afficher sa pleine confiance, le président russe a affirmé qu’une de ses filles s’était fait inoculer le vaccin. «Elle a participé à l’expérience», a-t-il indiqué, soulignant qu’ «elle avait eu un peu de température et c’est tout». Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes.

La prouesse russe est talonnée de très près par l’ingéniosité chinoise, dont le produit est à un niveau de progression notable. Le vaccin développé par la Chine est actuellement en phase de test sur l’être humain. Quelques 1600 Indonésiens ont débuté, hier, l’opération de l’inoculation du vaccin, mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech. Appelé Coronavac, il fait partie des rares vaccins à entrer en phase III, la dernière étape des essais cliniques avant l’homologation. Ce vaccin est déjà actuellement testé auprès de 9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, après les Etats-Unis. Le choix de l’Indonésie se justifie par le fait que c’est le quatrième pays le plus peuplé de la planète, mais également parce qu’il fait face à une hausse du nombre de cas de Covid-19 qui a déjà contaminé plus de 127.000 personnes et fait plus de 5.700 morts.

L’Algérie, qui s’est mise en position d’acquérir le vaccin par les premières nations de la planète, a engagé des contacts avec l’ensemble des pays et laboratoires qui planchent sur le vaccin, a certainement pris attache avec les deux pays. Le ministre de la Santé a réitéré, hier, dans une déclaration à la chaîne 2 de la radio nationale, la position d’Alger sur la question. On retiendra que la Russie, comme la Chine sont des pays amis de l’Algérie et, partant, l’acquisition du vaccin dans un temps record ne fait quasiment pas de doute.

Yahia Bourit