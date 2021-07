Covid-19: le confinement à domicile réaménagé de 23h à 4h dans 24 wilayas pour 10 jours

Le gouvernement a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile pour passer de 23h à 4h le lendemain dans 24 wilayas pour une durée de 10 jours, à compter de demain mardi, dans le cadre des mesures complémentaires à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique lundi un communiqué des Services du Premier ministre.

« En application des instructions de Monsieur le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l’Autorité sanitaire, le Premier ministre Monsieur Aïmene Benabderrahmane a décidé de mesures complémentaires à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus », précise la même source.

S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus, ces mesures visent, au regard de l’évolution de la propagation de l’épidémie et de l’accroissement rapide du nombre de contaminations, à adapter et à renforcer le dispositif actuel de protection et de prévention.

« En matière de confinement partiel à domicile de vingt trois (23 heures) jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du matin, la mesure est applicable dans les vingt-quatre (24) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.