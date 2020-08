Covid-19: le confinement adaptés de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas

Les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 06h00 à partir de dimanche 9 août jusqu’au 31 du même mois pour 29 wilayas, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

“En application des instructions de Monsieur le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, données lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 03 août 2020 et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’Autorité sanitaire, le Premier ministre a procédé à la signature d’un décret exécutif portant aménagement des horaires de confinement partiel à partir du 09 au 31 août 2020, mesure arrêtée dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les Pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire”, précise le communiqué.

Ainsi, il a été décidé “l’adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23h00 au lendemain 06h00 du matin pour vingt neuf (29) wilayas.Il s’agit des wilayas de Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza,Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar,Laghouat, El Oued”.

Toutefois, “les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination”, selon le communiqué du Premier ministère, ajoutant que “la levée ou le maintien du dispositif de confinement dépendra ainsi de l’évolution de la situation épidémiologique, dont la stabilisation permettra aux Pouvoirs publics d’envisager des mesures supplémentaires d’allégement”.

Il a été également décidé de “la levée de l’interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers, de et vers les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel”, de même que “la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, dans les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel”, relève la même source.A cette occasion, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à “demeurer vigilants et continuer à observer, avec rigueur et responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation physique et de protection, qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie”.