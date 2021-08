Covid-19: Les Douanes démentent toute difficulté de dédouanement des concentrateurs d’oxygène

Les services des Douanes algériennes assurent le traitement immédiat du matériel médical importé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19), affirme mardi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD) qui a démenti l’existence d’une quelconque difficulté dans le dédouanement de ce matériel.

«La DGD a relevé certains enregistrements dénués de tout fondement via les réseaux sociaux faisant état de difficultés de dédouanement du matériel médical (concentrateurs d’oxygène) imputées aux services opérationnels des douanes», lit-on dans le communiqué.

«Les services des douanes algériennes démentent en bloc ces allégations tendancieuse et affirment la mobilisation, avec détermination et dévouement, de ses agents, officiers et cadres, pour la mise en œuvre rigoureuse des mesures de facilitation et de simplification mises en place de manière à répondre efficacement à la levée immédiate des marchandises, du matériel et des produits importés dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus, et ce en totale coordination avec les différents organismes et partenaires intervenant dans le traitement de la chaine logistique de circulation des marchandises», ajoute la même source. Dans ce sillage, souligne le communiqué, les Douanes algériennes assurent le traitement immédiat des marchandises importées et mettent en place des facilités procédurales, tout en permettant de bénéficier des avantages et des exonérations fiscales prévues dans les textes législatifs et réglementaires et par les mesures spéciales en la matière.

Ces services encadrent également les contrôles douaniers nécessaires au bon traitement douanier, en vue de défendre et de protéger la santé et la sécurité des citoyens.

Les Douanes algériennes invitent en outre ses usagers à s’enquérir des facilités offertes et à rester en contact permanent avec ses services pour un accompagnement spécifique, et ce à travers leurs différents canaux officiels de communication, appelant l’ensemble des citoyens à éviter la désinformation, tout en affirmant se réserver le droit aux poursuites judiciaires à cet effet».

Enfin, précise la même source, «les services des Douanes algériennes continuent de se mobiliser sur l’ensemble du territoire national afin de contribuer activement à la mise en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la propagation de la pandémie, aux côtés de tous les acteurs dans le but de protéger la sécurité et la santé des citoyens».