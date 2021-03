Covid-19: les mesures de confinement partiel réaménagées et prorogées de 23h à 4h dans 9 wilayas

Les mesures de confinement partiel à domicile ont été prorogées, pour une durée de quinze (15) jours supplémentaires à compter de jeudi 1er avril dans neuf wilayas avec un réaménagement des horaires de 23h à 4h, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique mardi un communiqué des services du Premier ministre.

Ces mesures concernent les neuf (9) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.

Selon la même source, ne sont pas concernées par ces mesures de confinement à domicile les quarante-neuf (49) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine,

Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Toutefois, « les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination », ajoute le communiqué.

« Le Gouvernement réitère ses appels à la mobilisation, la discipline et la responsabilité des citoyens, lesquels demeurent les principaux facteurs qui permettent de freiner la propagation de cette épidémie du Coronavirus (Covid-19) dans notre pays », souligne la même source.