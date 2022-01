Covid-19: report de toutes les visites de travail et d’inspection des membres du Gouvernement

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a invité les membres du Gouvernement à reporter toutes les visites de travail et d’inspection qu’ils comptaient effectuer dans les wilayas du pays, et ce, compte tenu de la situation épidémique que connait le pays et l’augmentation sensible des contaminations au Covid-19.

« Compte tenu de la situation épidémiologique prévalant dans le pays marquée par une augmentation sensible des contaminations au Covid-19 avec l’apparition de nouveaux variants du virus, j’ai l’honneur de vous demander de reporter toutes les visites de travail et d’inspection que vous comptiez effectuer dans les wilayas du pays », a précisé le Premier ministre dans une note adressée jeudi aux membres du Gouvernement.

« Je vous demande aussi de reporter la programmation de toutes les rencontres et des journées d’étude, tout en veillant à interdire l’organisation de tous types de rassemblement dans vos administrations, que ce soit au niveau central ou local, et ce à titre de mesure préventive qu’il importe de respecter », a-t-il ajouté. Affirmant attacher une grande importance à l’application scrupuleuse de cette instruction, le Premier ministre a souligné qu’elle restait en vigueur jusqu’à nouvel ordre.