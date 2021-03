Covid 19: Vers la sortie du tunnel ?

Malgré le relâchement, voire même l’abandon des gestes barrières de prévention contre le coronavirus, les cas de contamination annoncés officiellement au niveau national demeurent insignifiants. Alors que la campagne de vaccination tarde encore à atteindre une cadence remarquable, bon nombre de citoyens, et de spécialistes, s’interrogent sur les raisons de cette baisse des cas d’atteinte au covid19 qui fait pâlir de jalousie les dirigeants de bien d’autres nations occidentales durement touchées par la pandémie. A Oran, comme peut-être ailleurs, des médecins et autres experts expliquent la situation épidémiologique par une certaine immunité collective qui serait, selon eux, presque atteinte en Algérie. Un éminent professeur en immunologie, Kamal Djenouhat, affirme que le taux d’immunité contre la pandémie du coronavirus a dépassé les 50%. «50 à 80% des Algériens ont été atteints de la Covid-19 sans développer ses symptômes», a-t-il déclaré sur les ondes de la radio de Sétif. Un constat qui s’appuie sur une étude ayant ciblé 1 000 donneurs de sang et qui a révélé que 50% d’entre eux avaient été atteints du coronavirus sans développer de symptômes. Ce qui signifie, estime l’expert, que le taux d’immunité contre cette pandémie aurait dépassé les 50%. Il est vrai que depuis quelques jours, le nombre quotidien des cas de contamination au covid19 est passé sous la barre des 100. Une baisse qui semble par ailleurs confirmée par des médecins de quartiers exerçant en cabinet privé ainsi que des pharmaciens qui reçoivent de moins en moins de patients souffrant de symptômes d’atteinte par le virus. Malheureusement, beaucoup risquent d’oublier que cette immunité partiellement collective, obtenue soit par infection naturelle soit par la vaccination, a une durée limitée et ne peut nullement être considérée comme une victoire contre le coronavirus. C’est là un message qui devrait être martelé par la communication officielle au sein de l’opinion publique qui semble croire aujourd’hui que la page du coronavirus est tournée. En l’absence de débat public, d’information et de sensibilisation du grand public sur tous ces sujets, le risque est grand de voir un jour une remontée de la courbe des contaminations par manque de vigilance et de respect des mesures sanitaires préventives. Il est vrai que la fermeture des frontières et les mesures de confinement strictes, dont l’interdiction de circulation entre wilayas, ont permis au départ à l’Algérie de maîtriser le niveau des contaminations. Mais le pays ne vaincra réellement cette pandémie que si les mesures de prévention sont respectées parallèlement à l’accélération de la campagne de vaccination… Et c’est là un autre débat.

Par S.Benali