Covid19: Alerte aux nouveaux variants !

Selon le dernier rapport de l’Institut Pasteur d’Algérie, la situation épidémiologique dans la wilaya d’Oran semble se compliquer sérieusement avec l’apparition de cas de contamination aux variants de la covid19. Alors que les données jusqu’ici rassurantes, indiquaient une certaine stabilité des cas de contamination, on apprenait samedi dernier que la grande métropole de l’Ouest venait d’enregistrer 7 cas du variant anglais et 19 nouveaux cas du variant nigérian. Avec la hausse des cas de Covid-19 au niveau national et l’augmentation de nombre des cas du nouveau variant enregistrés, on ne peut évidemment qu’exprimer une certaine inquiétude et s’attendre sans doute à un réajustement du niveau de prévention contre la propagation du virus.

On sait malheureusement que depuis près de deux mois, à Oran bien plus qu’ailleurs, les mesures barrières de lutte contre l’épidémie ont été presque totalement rayées du paysage social et urbain. Dans la rue, les trottoirs, les transports collectifs, les taxis, les marchés, les terrasses de café, les restaurants, les rencontres récréatives improvisées ou organisées, et même dans les institutions et organismes recevant du public, la notion même de masque et de distanciation est oubliée, rangée au musée des cauchemars et des angoisses que l’on croit à jamais refermé. Mais l’augmentation du nombre de cas d’atteinte au nouveau variant anglais et l’apparition de cas de variant nigérian à Oran fait craindre le pire, soulevant ici et là les premiers cris d’alerte et appels à la vigilance renforcée émanant de quelques spécialistes et institutions concernées.

Beaucoup de médecins, notamment parmi les praticiens installés en cabinet privé, ne cessent de dénoncer le hasardeux relâchement qui semble plus ou moins toléré, en tout cas encouragé par la perspective de «l’immunité collective» inscrite abusivement au débat sur la sortie de la crise sanitaire. En définitive, la majorité des experts en ce domaine s’accordent à dire que seule la vaccination intensive et le respect des mesures barrières et du confinement permettront d’entrevoir le bout du tunnel.

Par S.Benali