<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>CRB-JSK: Les Algérois pour faire un pas vers le titre</span>

Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, abordera la réception de la JS Kabylie, vendredi (17h45), avec l’intention de s’imposer et faire un pas vers la conservation de son titre, à l’occasion de la mise à jour de la 22e journée.

Difficile vainqueur mardi à la maison du CA Bordj Bou Arréridj (1-0), le Chabab (1er, 66 pts) a une belle occasion de creuser l’écart sur ses poursuivants directs, l’ES Sétif et la JS Saoura, qui accusent quatre points de retard sur le club algérois. Ayant réussi à relever rapidement la tête après la défaite concédée à Tlemcen (2-1), en alignant deux succès de suite, le CRB devra faire face à un sérieux client, puisque la JSK (7e, 52 pts), qui reste sur une victoire à Tizi-Ouzou dans le «clasico» face au MC Alger (2-1), aura à coeur de revenir avec un bon résultat d’Alger et préserver ses chances pour rejoindre le podium. Outre ce rendez-vous face au CRB, la formation kabyle disputera trois autres matchs en retard : en déplacement face à l’USM Alger (26e journée) et à la JSM Skikda (30e journée) et à domicile devant le WA Tlemcen (27e journée). La JSK, qui a rarement réussi ses voyages au 20-Août-1955 (la dernière victoire en championnat remonte à la saison 2004-2005, ndlr), tentera de prendre sa revanche, elle qui s’était inclinée lourdement à domicile au match aller (3-0). Le CRB sera privé lors de cette rencontre des services du défenseur Ryane Haïs, victime d’une entorse du genou lors du match face au CABBA. Selon un communiqué publié mercredi sur la page officielle Facebook, l’ancien joueur du RC Kouba passera dans trois jours une IRM (Imagerie à résonance magnétique) pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure.