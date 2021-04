<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions</span>:<br><span style='color:red;'>CRB-TP Mazembe, le match à gagner !</span>

Le CR Belouizdad, un des deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, recevra ce vendredi le TP Mazembe (RD Congo), dans un match très important pour continuer à croire en une place en quart de finale.

Le CRB n’aura plus droit à l’erreur. 2e du groupe “B” avec seulement 3points, le Chabab est appelé à décrocher, coûte que coûte, son premier succès face aux “Corbeaux” afin de se relancer.

Une performance autre qu’un succès sera lourd de conséquences pour les Rouge et Blanc.Ils seront, d’ailleurs, dirigés sur le banc par les deux entraîneurs-adjoints, Slimane Raho et Karim Bekhti. Et ce suie à la séparation à l’amiable avec l’entraîneur français Franck Dumas.