<span style='text-decoration: underline;'>Mines</span>:<br><span style='color:red;'>Création de 95 entreprises pour accroitre la production de l’or au sud du pays</span>

Après avoir appelé les jeunes à créer des coopératives pour l’exploration de l’or dans le sud, le ministre des mines, Mohamed Arkab a indiqué hier à Alger que 95 entreprises seront créées pour accroître la production nationale de l’or.

Selon le ministre qui intervenait hier au Forum de la Radio algérienne, la mise en place d’une cartographie minière du pays a été réalisée et que 95 zones remplies d’or ont été détectées. Elles seront, selon lui, exploitées très prochainement dans le cadre des coopératives qui seront lancées dans le sud du pays, à l’instar des wilayas de Tamanrasset et d’Illizi. Chaque entreprise des 95 s’occupera d’une seule zone, tout en soulignant que l’Etat s’occupera de la formation de ces jeunes pour entamer leur activité sur le terrain. Le ministre précise en outre que le ministère de la Formation professionnelle s’occupera de ces formations. M. Arkab dira que les jeunes seront obligés de respecter un cahier des charges très strict qui sera conçu pour cette activité. Un cahier des charges, selon l’hôte de la Radio nationale visant notamment à respecter et protéger la nature.

A travers ces mesures prises, le ministère des Mines compte augmenter la production de l’or, estimée actuellement, indique le ministre, à « 60 kilogrammes pour atteindre les 240 kg par an ». « Notre production en or est insuffisante pour répondre au besoin du marché et la relance des activités industrielles qui ont besoin de cette matière première », a-t-il indiqué.

Pour le faire, le ministre annonce des révisions de la loi sur les mines ainsi que la mise en place des dispositifs nécessaires pour être plus attractifs vis-à-vis des investisseurs. D’ailleurs, le ministre a indiqué qu’il est temps de tracer une feuille de route après que le conseil des ministres l’a validé hier (lundi). Lors du dernier Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a donné son aval pour le début de l’exploitation artisanale des mines en attendant que la nouvelle loi minière soit prête. A rappeler que le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune avait déjà demandé au gouvernement d’établir immédiatement la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphates et autres matériaux. Le président de la République avait également demandé au gouvernement d’entamer l’élaboration des textes autorisant l’exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les coopératives de jeunes, pour la partie non exploitable industriellement, et lancer un partenariat pour les grands gisements.

Le ministre avait indiqué auparavant que l’Etat achètera les quantités d’or dans un cadre légal à ces coopératives, soulignant que l’état les accompagnera et les formera et leur fournira les technologies nécessaires.

Noreddine Oumessaoud