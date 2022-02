<span style='text-decoration: underline;'>Contre le vol et les agressions</span>:<br><span style='color:red;'>Création d’une cellule de surveillance pour protéger les installations d’électricité et gaz</span>

Une cellule chargée de la surveillance des réseaux électriques et gaziers vient d’être créée par la direction de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) de Sonelgaz à Es-Sénia (Oran) afin de protéger les installations contre les agressions et les vols, a-t-on appris auprès de la cellule d’information de la SDO.

La cellule de veille comprend une brigade qui sillonnera les diverses installations, devenues depuis quelques mois la cible de voleurs, et a également pour mission de surveiller les chantiers à proximité des installations gazières susceptibles d’endommager les réseaux lors des travaux d’excavation, a-t-on indiqué. La chargée de communication et d’information, Fatima Fellahi, a indiqué que le réseau gazier dépendant de la direction de la SDO d’Es-Sénia a enregistré, courant 2021, pas moins de 183 agressions, soit 40 actes de vandalisme et 143 accidentelles résultant, pour la plupart, de travaux d’excavation.

Pour le réseau électrique, le bilan de 2021 fait part de 120 vols de transformateurs et câbles et de 52 agressions accidentelles. En réponse aux agressions sur les réseaux, la direction de la SDO avait multiplié les patrouilles de surveillance des installations de l’entreprise, d’une part, et, d’autre part, a intensifié les campagnes de sensibilisation des citoyens vivant à proximité des installations, a-t-on souligné de même source, ajoutant que les agressions contre les installations électriques et gazières engendrent des perturbations dans la distribution de ces deux sources d’énergie.

«Nous essayons de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de signaler tout comportement suspect qu’ils pourraient remarquer autour des installations d’électricité et du gaz», a indiqué la chargée de communication, relevant que la direction de la SDO d’Es-Sénia a déposé une plainte auprès des services de sécurité sur les cas de vol.