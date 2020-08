<span style='text-decoration: underline;'>Front de Mer (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Crémeries et cafétérias ouvertes</span>

Les cafés et crémeries du Front de Mer ont ouvert dès cette semaine. La plupart des cafétérias, crémeries, restaurants et hôtels étaient fermés depuis plusieurs mois en cette période de confinement due à l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, le manque à gagner en cette période de fermeture a obligé certains à licencier leur personnel en attendant la réouverture et actuellement, plusieurs établissements, cafés et crémeries ont commencé le nettoyage des intérieurs et façades afin d’être prêts pour ce jour «J ».

Les crémeries du front de Mer les plus touchées sachant qu’elles n’ont pas travaillé durant la saison basse et sachant que la saison estivale est à moitié consommée, il leur sera donc difficile de rattraper le manque à gagner. Dans un autre cadre, l’ouverture de ces établissements donnera un peu plus à la ville où les habitants pourront s’attarder à un café ou une crémerie en famille.

Les gérants de ces établissements sont conscients de leur responsabilité pour faire respecter les consignes de prévention sanitaire pour lutter contre le coronavirus.

Oran va-t-elle donc reprendre son activité afin d’accueillir ses hôtes et ses habitants dans les meilleurs conditions et leur permettre de passer d’agréables vacances à Oran ?

Adda.B