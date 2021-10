<span style='text-decoration: underline;'>A L’ANNONCE DE L’ARRIVÉE DES HARRAGAS EN TERRE ESPAGNOLE</span>:<br><span style='color:red;'>Cris de joie et feux d’artifices à Aïn El Türck</span>

Si le phénomène de l’émigration clandestine en lui-même n’est plus inédit, quoiqu’il requière encore et toujours une analyse sociologique profonde, la réussite de chaque traversée clandestine de harragas vers les terres espagnoles se manifeste désormais à Aïn El Türck par des cris d’allégresse, de feux d’artifices et de fumigènes.

En effet, informés par téléphone par les candidats harragas, une fois arrivés sains et saufs à leur destination en terre ibérique, leurs amis et proches laissent éclater leur joie en allumant des feux d’artifice et des fumigènes, le tout dans une scène hystérique comme en témoignent les cris retentissant poussés dans la nuit noire. Comme quoi, une traversée en mer réussie, c’est un signe de victoire contre le sort. Malheureusement, cette allégresse, n’est pas partagée par tous, car entre temps, de mauvaises nouvelles concernant des harragas, décédés ou perdus en mer sont annoncées, causant le deuil de dizaines de familles qui ne reverront plus jamais leurs progénitures. Il faut dire que même avec du matériel de navigation assez sophistiqué et rapide, nombre de familles ont été meurtries dans leur chair par la perte d’un être cher.

La recrudescence des tentatives d’émigration clandestine vers les terres ibériques enregistrées ces dernières semaines, notamment depuis le littoral oranais, n’ont pas fait que des heureux parmi les harragas et leurs familles.

Plusieurs disparitions en haute mer ont été signalées, des corps, parfois identifiés ou non, ont été rejetés par la mer ou repêchés inanimés par les gardes-côtes de la marine algérienne et espagnole. Et encore, le bilan aurait été plus lourd et beaucoup plus dramatique sans l’immobilisation générale et quasi permanente des forces de sécurité combinées pour déjouer chaque jour, à travers le territoire national des dizaines de tentatives de migrations clandestines et l’arrestation de réseaux entiers de passeurs.

La dernière arrestation en date à Aïn El Türck à l’initiative des éléments de la Sûreté de daïra d’Aïn El Türck, remonte à cette semaine passée, qui s’est soldée par l’interpellation de 5 individus âgés entre 22 et 55 ans, lourdement équipés de matériels de navigation qu’ils transportaient dans un camion.

Quelques jours avant cette interpellation, 3 autres réseaux spécialisés eux aussi dans l’organisation de traversées clandestines vers l’Espagne, ont été démantelés et permis l’arrestation de 14 individus âgés entre 18 et 30 ans, parmi eux des repris de justice. D’importants équipements composés de 2 embarcations de 5,4 m de longueur, 3 moteurs, 5 jerricans d’essence, une somme en devises étrangères de près de 1500 euros, un lot d’armes blanches dont un fusil harpon, 3 véhicules utilisés dans le transport du matériel, 3 téléphones portables et 3 fumigènes ont été saisis.

Ces types d’arrestations et d’interpellations sont rondement menées par les forces de sécurité pour traquer les réseaux de passeurs qui , en plus de soutirer d’importantes sommes d’argent aux candidats à l’émigration pour leur transport en mer, en font des victimes toutes indiquées. A raison d’environ 70 millions de centimes par passager, le calcul sur les gains récoltés est vite fait. Sauf que dans cette aventure, la tragédie n’est pas loin. Fêtée avec des feux d’artifice et des fumigènes, le succès d’une traversée en mer est devenue synonyme de victoire contre la mort.

Karim B.