<span style='text-decoration: underline;'>Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha</span>:<br><span style='color:red;'>«Croire en la patrie requiert des actions sur le terrain»</span>

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a entamé, hier, une visite de travail en 6ème Région Militaire à Tamanrasset.

Un communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale a souligné que «dans la dynamique de ses visites d’inspection effectuées aux différentes Régions militaires (RM), s’inscrivant dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de préparation au combat 2021/2022, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire a entamé ce lundi 13 juin 2022 une visite de travail en 6ème RM à Tamanrasset».

Le Chef d’Etat-Major a indiqué, à cette occasion, lors d’un discours prononcé par visioconférence, diffusé à l’ensemble des unités de la Région, que «croire en la patrie requiert des actions sur le terrain et non pas des paroles sans agir, et que le rendement effectif de l’homme reflète sa foi en ses valeurs et ses principes et en l’intérêt suprême de sa patrie».

«Au sein de l’Armée nationale populaire, nous sommes convaincus que celui qui croit en sa patrie, croit nécessairement en les valeurs, qui prônent la sauvegarde et la protection de cette patrie. Par ailleurs, avoir foi en en la patrie requiert des actions sur le terrain et non pas des paroles», a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le rendement du travail qui prouve la foi de l’homme en ses valeurs et principes et en l’intérêt suprême de sa patrie». «A ce titre, nous veillerons, au sein de l’ANP, à ce que cet attachement spirituel à la patrie soit concret et se traduise par des actions palpables sur le terrain», a relevé le Général de Corps d’Armée, soulignant que «pour ce faire, il est d’importance de mobiliser les bonnes volontés, d’inculquer l’amour du travail sincère et dévoué dans les rangs des personnels de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et d’assurer la répartition rationnelle des rôles et des efforts pour atteindre les objectifs tracés, s’inscrivant en droite ligne des objectifs suprêmes du pays».

Le Général de Corps d’Armée a également «mis l’accent sur les attributs de puissance de l’ANP qui constituent une exigence et un impératif inéluctables afin que l’Algérie demeure forte, unie, sauvegardée et triomphe de ses ennemis». Pour le Général de Corps d’Armée, «disposer des attributs de puissance doit être une exigence pour l’ANP afin que l’Algérie demeure, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées , ministre de la Défense nationale, forte, unie et sauvegardée et triomphe sur ses ennemis, grâce à son attachement et sa foi inaliénable en ses fondements nationaux et principes immuables». «Dans ce sens, nous tenons à l’exécution totale, par les unités du corps de bataille, des programmes de préparation au combat, en veillant, à travers cette démarche judicieuse, à conférer à leurs contenus, non seulement l’objectivité et la rationalité requises, mais également l’aspect visionnaire», a-t-il affirmé, ajoutant que «de même, nous veillons à ce que la sacralisation du travail, la persévérance et l’ambition soient le moyen le plus approprié pour la concrétisation de ces programmes».

A l’issue de la rencontre, la parole a été donnée aux personnels de la Région qui ont affiché «une entière disposition à relever tous les défis et faire face à toutes les menaces afin de défendre la sécurité et la stabilité du pays et préserver la souveraineté nationale», a précisé encore le communiqué du MDN.

Il convient de signaler, enfin, qu’après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée, accompagné du Général-Major Mohamed Ajroud, Commandant de la 6ème RM, a observé au niveau du siège de commandement de la Région, un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Hibaoui Elouafi, dont le siège du Commandement est baptisé de son nom et a déposé, pour la circonstance, une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos vaillants Chouhada, ajoute le communiqué du MDN.

Mohand S.