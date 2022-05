<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa / pluies</span>:<br><span style='color:red;'>Crue de l’Oued Menaceur, plusieurs personnes secourues</span>

L’Oued Menaceur traversant la partie Sud-ouest de Tipasa, a débordé suite aux chutes de pluies enregistrées ces dernières 24 heures, ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la protection civile pour secourir des citoyens, sans toutefois déplorer de victimes, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de ce corps constitué.

Selon le chargé de communication, le lieutenant Mohamed Michalikh, les unités de la protection civile sont mobilisées, depuis la matinée, pour porter secours aux personnes, dont les maisons ont été inondées par les eaux de l’Oued Menaceur, en crue, en raison des importantes chutes de pluies enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-il souligné. Il s’agit, a-t-il ajouté, du sauvetage de 15 personnes coincées dans leurs maisons, à la cité «Al Manadjim» de Menaceur, et d’une personne à l’intérieur de son véhicule inondé par les eaux de l’Oued Menaceur.

D’autres interventions ont été effectuées pour le pompage des eaux à l’intérieur des maisons et le débouchage des égouts et avaloirs, notamment au niveau des communes de Hadjret Ennos (Ouest), Sidi Amar, Hadjout, Bourguigua, Sidi Rached, et Hameur Al-Ain (sud), a-t-on ajouté de même source. «Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée» a, par ailleurs, assuré le même responsable, signalant la constitution d’une cellule à la direction de la protection civile de la wilaya, pour assurer le suivi des interventions.

A noter que l’Office national de la météorologie (ONM) a émis, mercredi soir, une alerte de niveau 2, prévoyant de fortes chutes de pluie à l’Ouest et au Centre du pays, dont Tipasa, qui oscilleront entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm. Ce bulletin est valable jusqu’à 18h jeudi.