Cumul des dossiers encore en instance…

«Les 26 maires n’ont pas travaillé sérieusement… Ils ne coordonnent pas les actions avec les autorités locales… et pire encore, ils n’appliquent pas les directives données lors des différentes réunions». C’est là une sentence sévère adressée par le wali d’Oran aux élus locaux sortant de la wilaya lors d’une cérémonie d’affectation de bennes tasseuses, de bus de transport scolaire et d’ ambulances aux collectivités locales, «La commune est le noyau du développement à Oran…. nous devons tous mobiliser nos efforts pour le progrès de cette ville» avait souligné le wali, qui a insisté sur l’importance du secteur de l’hygiène et de l’environnement. Affirmant que depuis son installation il a constaté une défaillance des P/APC. Le wali d’Oran n’a pas maché ses mots pour dénoncer le constat amer en matière d’utilisation et de gestion du matériel et des équipements mis à la disposition des APC. Citant à titre d’exemple «les bus de transport scolaire utilisés dans les mariages», le premier responsable local a également évoqué le fléau des vols des câbles électriques et des couvercles de bouches d’égout, le saccage des transformateurs électriques et de façon générale «l’incivisme des citoyens qui contribue amplement à l’insalubrité de la ville». Évoquant quelques dossiers en instance en matière de gestion et d’aménagement urbain, le wali d’Oran a notamment rappelé que l’élaboration des listes de bénéficiaires de logements sociaux se poursuit au niveau des daïras, que «le terrain abritant «Batimate Taliane» sera aménagé en espace vert, avec des structures sportives», que les transporteurs des lignes de bus vers les wilaya voisines de l’ouest du pays seront transférés à Haï Sabah, conformément à la décision de la justice, et «aucune incitation ou fermeture de la voie publique ne sera plus tolérée » a averti le wali.

On pourrait bien évidemment applaudir à ce message du wali en poste en direction des nouveaux élus. Mais pour bon nombre d’observateurs du fonctionnement de la Cité, rien ne permet encore d’affirmer que les bonnes intentions affichées par les responsables seraient à elles seules en mesure d’assainir un état des lieux lamentable forgé par tout un système global de gouvernance locale devant étre corrigé. Depuis des décennies, la grande majorité des dossiers de gestion des affaires locales, du vieux bâti en effritement à l’embellissement des quartiers, en passant par la prolifération des bidonvilles, les paradoxes du relogement, la sauvegarde des anciens monuments, la collecte des ordures ménagères, le transport urbain collectif, le plan de circulation, la clochardisation urbaine par le commerce illicite, la réhabilitation des marchés couverts, et bien d’autres dossiers sont encore et toujours en instance, car en attente de solutions efficaces et crédibles.

Par S.Benali