<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Dangereux affaissement de la chaussée à Trouville</span>

Le pire n’est peut être pas encore arrivé, mais il ne saurait tarder si les autorités locales de la commune d’Aïn El Türck ne se donnent pas la peine d’agir en temps opportun suite au dangereux affaissement de la chaussée dans la partie contrebasse du quartier Trouville, donnant accès directement à la plage comme l’indique la photo.

L’affaissement qui s’étend sur plusieurs dizaines de mètres, menace directement et les baigneurs et les habitations des riverains que séparent à peine quelques petits mètres du profond sillon creusé dans le sol.

Selon les témoignages de quelques habitants, le glissement du sol a commencé depuis quelques semaines, suite à l’effritement du soubassement dont la réalisation a été confiée, quelques années auparavant, à une ancienne entreprise locale privée, sur le flanc du mont supportant la chaussée.

La malfaçon, dénoncée en ce temps là par ces mêmes riverains, a fini par faire son effet pervers, car révèlent-ils, les matériaux utilisés par cette entreprise, n’auraient pas été conformes aux normes. Quant aux causes ayant engendré cette catastrophe, et c’en est une au vu de la dangerosité qu’elle représente pour la sécurité des baigneurs occasionnels et des habitants immédiats, on laisse entendre qu’elle seraient probablement liées à l’infiltration des eaux usées qui ont fini par agresser le sous-sol, déjà friable en cet endroit précis.

Ceci dit, au vu de l’ampleur de l’état de dégradation avancée de la chaussée, la circulation automobile y est devenue dangereuse, au point où, les automobilistes n’osent plus s’y risquer.

Karim Bennacef