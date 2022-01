A deux mois de la tenue du prochain Sommet de la Ligue des Etats arabes, le puzzle politique commence à se mettre en place. La tournée du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, la délégation de hauts responsables de la Ligue arabe reçue à Alger, sont autant de signaux qui mettent en évidence le fait que l’on entre doucement et sûrement dans le vif du sujet. Si dans un passé récent, les avis n’étaient pas tellement tranchés sur les objectifs poursuivis par Alger, qui sont de mettre la Palestine au centre de la table et réintroduire la Syrie dans l’organisation, il est sans doute temps maintenant de se positionner sur l’ordre du jour du prochain Sommet.

Plus la date de la réunion approche, plus certains chefs d’Etats arabes sentent une difficulté à bien dire les choses sur ces deux sujets. Même si le second, à savoir le retour de la Syrie peut faire l’objet de discussions ouvertes et publiques, celui de la cause palestinienne pose un réel problème pour quelques rois et présidents. Qui oserait répondre à l’Algérie par la négative ? Qui pourrait prendre le risque d’une brouille avec son propre peuple, à afficher clairement son alignement à des thèses anti-palestiniennes. C’est dire que le monde arabe entre effectivement dans le vif du sujet. Faut-il avoir assez de courage pour affronter l’Histoire ou se contenter de faux fuyants et de palabres sans lendemain ? La bonne question a trouvé sa réponse en Alger. Mais dans nombre d’autres capitales, les desiderata des peuples sur cette question précisément sont ignorés.

Plus qu’ignoré, puisque dans l’œuvre de morcellement de la nation arabe, il y a des monarchies qui auront joué un rôle central dans le malheur que vivent beaucoup de peuples de la région. Les Syriens, les Yéménites et les Libyen en savent quelque chose. Ces peuples ont eu le malheur de subir un parti-pris franchement pro-occidental de ces monarchies dans tous les foyers allumés en terre arabe, qui ne semblent pas près de s’éteindre.

En un mot comme en mille, les monarchies arabe, du Golfe au Maghreb, ont fait dévier le désir d’émancipation des sociétés de leurs chemins. Ils se sont alliées à l’un des émissaires du sionisme et à un front occidental pour parvenir à cette fin. Ils ont contribué à provoquer une situation catastrophique dans de nombreux pays, rien que pour rester dans les bonnes grâces des occidentaux. De tels propos peuvent paraître excessifs, mais il est clair qu’ils contiennent beaucoup de vérité. Cela rend plus compliqué la réussite du Sommet d’Alger. Mais l’Histoire nous apprend souvent que dans les moments les plus difficiles, des lumières jaillissent. La lumière d’Alger ne réglera peut-être pas tous les problèmes, mais elle pourra éclairer le chemin…

Par Nabil.G