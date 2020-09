<span style='text-decoration: underline;'>AG élective du COA</span>:<br><span style='color:red;'>Date limite de dépôt des candidatures fixée au jeudi 3 septembre</span>

La commission des candidatures de l’assemblée générale élective (AGE) du Comité olympique et sportif algérien (COA) a fixé au jeudi 3 septembre (17h00), la date limite de dépôt des candidatures pour l’élection du président qui aura lieu le 12 septembre au siège du COA à Ben Aknoun (Alger), a appris l’APS auprès de l’instance olympique.

«La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au jeudi 3 septembre (17h00), alors que les dossiers des candidats au poste de président seront soumis juste après aux membres du bureau exécutif du COA. Après l’étude des dossiers, la liste finale des candidats retenus sera rendue publique.», précise la même source Le dépôt des dossiers a déjà commencé et il peut s’effectuer au niveau de Secrétariat général de l’instance olympique. Un seul candidat a déposé pour le moment son dossier pour l’élection du président du COA, à savoir l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la Fédération algérienne d’escrime (F’), Raouf Salim Bernaoui. Le président élu à la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olympique qui s’étalera jusqu’après les Jeux olympiques JO-2021 de Tokyo. Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l’instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales ordinaire et élective.