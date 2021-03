<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022 </span>:<br><span style='color:red;'>D’autres concours prévus après la réussite de celui du design des médailles</span>

Le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 compte organiser plusieurs concours dédiés aux jeunes algériens entrant dans le cadre de la promotion de cet évènement après la réussite du concours de design des médailles, a indiqué samedi le directeur général de cette instance, Salim Iles.

«Franchement, nous sommes surpris par la qualité du travail des participants au concours de design des médailles, clôturé jeudi. Nous avons vraiment eu des difficultés pour les départager», a déclaré le premier responsable du COJM. L’ancien champion algérien en natation, qui s’exprimait dans une vidéo postée sur la page Facebook officielle du COJM, à l’occasion de l’annonce de l’heureux vainqueur du concours en question, s’est engagé à ouvrir la porte aux jeunes talents pour profiter de leur créativité à même d’aider à réussir les JM. «A travers ce premier concours, ainsi que d’autres qui vont être lancés prochainement, nous avons fixé un double objectif: promouvoir les JM et laisser les esprits créatifs s’exprimer», a-t-il expliqué. Il a, en outre, poursuivi que le but recherché par ces initiatives, étant «d’impliquer les jeunes algériens dans l’organisation des JM et leur réussite qui sera celle de toute l’Algérie».

Revenant sur le choix du vainqueur du concours design des médailles, remporté par le jeune Merouane Khiat, le DG du COJM a assuré que le processus a été fait «dans une totale neutralité». «Après le vote des internautes qui ont consacré les 10 premiers sélectionnés, notre jury interne, installé pour la circonstance, en a éliminé 5 en toute neutralité et objectivité. Ensuite, c’était au tour d’un jury spécialisé de départager les £uvres des cinq finalistes selon des critères techniques et artistiques», a-t-il détaillé. Et de conclure: «Franchement, les débats étaient intenses avant de rendre le verdict final au regard des £uvres en course et qui sont marqués par beaucoup de créativité. Tous les finalistes méritaient de l’emporter». La 19ème édition des JM, prévue initialement à l’été prochain, a été reportée à celui suivant à cause de la pandémie de coronavirus. Elle aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.