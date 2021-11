<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>De fortes pluies enregistrées et quelques désagréments</span>

Les fortes pluies enregis trées dans la wilaya de Mostaganem, à l’instar d’autres régions du pays depuis vendredi jusqu’ à hier, ont été accueillies avec une grande satisfaction par les fellahs qui les attendaient avec impatience.

La chute de ces pluies en abondance permet à l’arboriculture fruitière, notamment les orangers, de s’accroître aisément et de produire des fruits de qualité, et de rendre le travail très facile de la terre (labourage et ensemencement des grains de céréales). Cependant, les dites pluies ont causé des inondations à onze maisons, situées aux douars Zine et Ouled Boukhatem dans la commune de Hadjadj, mais sans provoquer de préjudice humain ou matériel. Dans la commune de Sidi Ali, les éléments de la protection civile ont retiré au douar Al Karia deux voitures de grandes flaques d’eau que des pluies torrentielles ont constituées. Les pompiers sont aussi intervenus pour évacuer un blessé grave aux services des urgences médicales à la suite du dérapage et du renversement de la voiture qu’il conduisait sur la route nationale 11 à hauteur du Douar Chaibia dans la commune de Benabdelmalek Ramdane

Charef. N