De grands sacrifices consentis par les travailleurs du port d’Oran pour recouvrer la souveraineté nationale

Les participants à une rencontre historique organisée lundi par l’Entreprise du port d’Oran à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance nationale ont mis en exergue les grands sacrifices consentis par les travailleurs de cette infrastructure pour l’indépendance nationale.

Les travailleurs du port d’Oran ont participé active ment à la lutte politique avant le 1er novembre 1954, en s’engageant dans des partis politiques et des organisations syndicales, puis en ralliant l’UGTA et le FLN, après le déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, ont indiqué des professeurs, des chercheurs universitaires et des cadres de cet établissement portuaire. Sadek Benkadda, enseignant- chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran (Crasc), a souligné, dans son intervention, que les ouvriers du port d’Oran ont donné, au cours de l’année 1962, vingt-trois (23) martyrs, assassinés par les éléments de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), à laquelle appartenaient des militaires et des civils français ayant rejeté les accords d’Evian. L’intervenant a souligné que cette organisation terroriste, qui a été fondée fin 1961, visait «par des opérations de sabotage des installations du port d’Oran et l’assassinat de ses travailleurs, l’élimination des capacités économiques de l’Algérie qui devait recouvrer son indépendance après quelques mois». Selon Saddek Benkadda, le port d’Oran a fait l’objet, quelques jours avant la passation du pouvoir du gouvernement colonial au gouvernement algérien, d’une importante opération de sabotage qui a touché les réservoirs de carburant, entraînant un énorme incendie, en plus de l’assassinat d’un nombre important d’ouvriers et de citoyens sans défense dans l’enceinte du port et dans les quartiers et ruelles avoisinants, sans parler de l’exécution de pas moins de 1.438 personnes par les gangs de l’OAS. De son côté, Houria Djillali, du CRASC, a indiqué que le port d’Oran a été ciblé par l’OAS dans l’objectif de paralyser le trafic commercial et d’étouffer l’économie algérienne dans le cadre de la politique de la terre brûlée. Selon l’intervenante, l’OAS a fait exploser une voiture piégée devant le bureau de main d’£uvre du port au début du mois de mai 1962, entraînant la mort de 62 travailleurs et citoyens algériens et blessant plus de 250 autres, dont la plupart étaient des jeunes venus demander un emploi dans le port. Le docteur Halima Moulay a, pour sa part, salué la conscience politique et syndicale des travailleurs algériens du port d’Oran qui avaient mené plusieurs actions de protestation et des grèves contre l’administration coloniale, à partir de 1919, auxquelles les autorités coloniales ont fait face avec une grande brutalité. «Un grand nombre d’ouvriers du port d’Oran ont rejoint les partis du mouvement national et ont milité dans leurs rangs, avant d’adhérer collectivement, début 1956, dans les rangs de l’UGTA, en réponse à l’appel du FLN», a rappelé l’intervenante. Le PDG de l’Entreprise du port d’Oran, Mokhtar Corba, a souligné les sacrifices des dockers d’Oran, dont un grand nombre a rejoint la lutte politique puis la lutte armée contre le colonialisme français, dont le martyr Guerrab Lahouari, le moudjahid Benslimane Mohamed et d’autres. L’intervenant au cours de la rencontre a relevé les efforts consentis par les travailleurs après l’indépendance pour assurer le fonctionnement du port. A cette occasion, les élèves de l’école Bouhedba Mokhtar ont animé un spectacle traitant de la guerre de libération nationale et des sacrifices consentis par le peuple algérien pour l’indépendance.