<span style='text-decoration: underline;'>Paralympiques-2020 (Algérie)</span>:<br><span style='color:red;'>De gros espoirs de médailles reposent sur le para-athlétisme</span>

Les représentants algériens du para-athlétisme aux Jeux paralympiques de Tokyo dont le coup d’envoi aura lieu mardi au stade olympique, auront la lourde mission d’offrir à l’Algérie des médailles dans cette 16e édition, du plus grand rassemblement des athlètes paralympiens.

Conduite par les champions paralympiques en titre, Abdellatif Baka et Samir Nouioua (1500m), Nassima Saïfi (disque) et Boudjadar Asmahane (poids), la sélection de para-athlétisme composée de 21 athlètes dont 8 filles, est bien armée pour obtenir des médailles au rendez-vous de Tokyo. « Comme tout le monde le sait, la para-athlétisme algérien a été toujours au rendez-vous dans les grandes manifestations. C’est vrai que les Jeux de Tokyo seront, cette fois-ci, un peu particulier, mais on compte bien décrocher des médailles», a indiqué l’entraineur national des moteurs, Abdelhak Kassouri, qui a, à sa charge, le médaillé d’argent sur le 100m à Rio en 2016, Mohamed Berrahal.

Le parcours des Algériens débutera, vendredi avec l’entrée en lice de Gasmi Mounia au lancer du Club (F32), médaillée d’argent à Rio avec un jet à 25.41m. Elle aura à c£ur de rééditer cette performance voir faire mieux, malgré la rude concurrence qui marquera le concours, avec la présence des meilleurs lanceuses de la discipline. Des médailles seront également possibles lors de la seconde journée (samedi), au concours du disque dames, classes (F57), avec la participation de la championne paralympique en titre, Nassima Saifi et sa compatriote Safia Djelal. La même journée verra la participation d’un autre champion paralympique en titre du 1500m, Samir Nouioua (T46) dont la tâche sera néanmoins des plus difficiles, avec la présence d’une armada d’athlètes à l’image du Kenyan Kipruto Felix.

Le trio algériens Bahlaz Lahouari, Ferhah Walid et Mehideb Ahmed est attendu au concours du lancer du Club (F32). Si le premier est un habitué des jeux, avec ses trois médailles dont deux en bronze, ses compatriotes Ferhah et Mehideb seront à leur première joutes paralympiques. « Ces deux nouveaux espoirs du para-athlétisme algérien ont le potentiel pour monter sur le podium.», a estimé le directeur des équipes nationales (DEN), Mohamed Miloudi. Les autres chances de médailles en para-athlétisme reposent sur Lynda Hamri (T12), une habituée des consécrations, Mohamed Berrahal (F51) au 100m, 200m et disque, Baka Abdellatif au 1500m et au 400m (T13), la doyenne de la discipline, Nadia Medjmedj au javelot (F56) et poids (F57), Mounia Gasmi au Poids, Safia Djelal et Nassima Saifi au poids (F57), Asmahane Boudjadar (poids/F33), Kamel Kardjena au poids (F33). De nouveaux athlètes peuvent faire valoir à l’Algérie des consécrations, à l’image du sprinteur Athmani Skander-Djamil (T13) au 100m et 400m, Salah Khlelaifia (100m/T13 et Abdelkrim Krai, un nouveau venu sur le 1500m (T38), Amchi Mohamed Nadjib (Poids/F32). Le lot d’athlètes sur lesquels reposent les chances de médailles de l’Algérie, ne devrait faire oublier, d’autres athlètes ne partent en victime à Tokyo, mais aussi pour réaliser de bonnes performances, à l’instar de Nacereddine Kerfas (marathon), Boukoufa Achour (javelot/ F46) et Boucharef Nadjet (Club /F51).