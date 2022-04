<span style='text-decoration: underline;'>Maisons de jeunes et places publiques</span>:<br><span style='color:red;'>De la musique andalouse et du théâtre pour les familles oranaises</span>

Pour animer les soirées du mois de ramadhan, diverses structures concoctent un programme varié en activités culturelles.

A cet effet , les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran organisent un agenda artistique varié. Ces manifestations sont tenues au niveau des diverses places publiques et des maisons de jeunes qui relèvent des différentes communes de la wilaya. De ce fait , un plateau diversifié en matière de présentations théâtrales et de la musique entre autres andalouse sont au menu de ce mois au niveau de ces lieux. Ainsi des efforts sont déployés durant ce mois de jeûne pour permettre aux familles oranaises, surtout après de longues années où elles ont été privées de sortie dans les lieux publics suite à la crise sanitaire , de pouvoir s’occuper après le ftour . Ainsi celles qui s’intéressent à la culture pourront passer des veillées théâtrales ou musicales pour se détendre dans une ambiance conviviale et familiale. Ce programme s’étalera jusqu’au 26 du mois courant et les soirées débutent à partir de 22 heures jusqu’à minuit. Des groupes de musique et de théâtre effectueront des tournées au niveau de ces endroits pour se produire sur scène et créer de l’animation tout au long de cette période. Ces activités culturelles ont démarré au niveau des maisons de jeunes de Bir El Djir, de Tafraoui et du square Port Said.

Bekhaouda Samira