<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>De mal en pis</span>

Cette énième défaite concédée par l’USM Bel Abbés à Constantine remet le club au point mort car avec les 15 points récoltés en dix-huit rencontres et une 17ème place, il se trouve dans la zone des relégables.

Même si les camarades du portier Zaârat ont été lésés par l’arbitrage (à l’instar du but égalisateur du CSC du match des réservistes), la situation du club est délicate, voire calamiteuse. Aucun dirigeant présent parmi le conseil d’administration au sein de la société sportive, la SSPA-USMBA, un DG démissionnaire, et un manager qui veut rester en dépit de son renvoi par le président du CA. C’est presque une situation burlesque que vit actuellement le club phare de la Mekerra. En chiffres, avec un match en retard contre la JSK, l’USMBA est devancée de quatre longueurs par la première équipe menacée, l’US Biskra qui occupe la 16ème position au classement général de la ligue une. Quant à l’entourage de l’Union belabésienne, les joueurs qui se sentent lésés devant ce conflit SSPA – CSA, boycottent les séances d’entraînement et ne sont présents que le jour des rencontres. En attendant, les Belmokhtar et scie veulent leurs libérations dés ce mercato hivernal. Dure, dure et catastrophique réalité de l’USMBA !

B. Didène