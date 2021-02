<span style='text-decoration: underline;'>NOUVEAU PÔLE URBAIN AHMED ZABANA</span>:<br><span style='color:red;'>De nouveaux équipements seront réalisés</span>

Le nouveau pôle Ahmed Zabana représente une exten sion urbanistique importante à l’ouest d’Oran où plus de 20.000 logements sont en cours de réalisation en majorité de type location vente AADL.

Malgré les structures et les équipements publics réalisés dans ce pôle, une insuffisance en matière d’établissements scolaires y est enregistrée. Le wali d’Oran a donné avanthier le coup d’envoi des travaux de deux nouveaux lycées, une polyclinique et un CEM pour une enveloppe financière de plus de 120 milliards de cts. Ces structures entrent dans le cadre du programme de la direction des équipements publics qui vise la réalisation de 10 structures selon les explications du directeur des équipements publics de la wilaya, Aissi Fouad, 4 établissements scolaires ont été réalisés sur place. Mais cela reste insuffisant, notamment pour la partie sud de ce pôle. Les services concernés sont en attente du financement pour la réalisation de 5 groupements scolaires qui seront implantés dans la partie sud de ce nouveau pôle urbain, où les premiers logements AADL prévus pour la distribution cette année seront réceptionnés dès le mois prochain. Le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana a été longtemps confronté au retard de l’exécution des différents réseaux, pénalisés également par la nature rocheuse du sol, ce qui pénalise les travaux de terrassement. Le délai des projets lancés avant-hier varie entre 9 et 14 mois, mais le wali d’Oran a été catégorique sur le fait que ces délais devaient être revus à la baisse pour permettre la réception de ces projets avant décembre prochain. Le directeur des équipements publics a expliqué que la réalisation de la polyclinique a été faite en coordination avec la direction de la santé. Il est à rappeler que le nouveau pôle urbain, Ahmed Zabana s’étend sur une superficie de 1340 hectares, et pourra accueillir 250.000 habitants. Espérant que les opérations d’urbanisme seront respectées sur place, pour donner à ce nouveau pôle urbain une nouvelle dimension et pour éviter les erreurs du passé, qui ont transformé les nouvelles cités à Oran en cités dortoirs dépourvus de structures d’accompagnement, ce qui a pénalisé largement le cadre de vie des citoyens. Le nouveau pôle urbain d’Ahmed Zabana selon des spécialistes ne sera pas une nouvelle ville comme celle de Sidi Abdallah à Alger, mais un nouveau pôle important pour la capitale de l’Ouest, et viendra s’ajouter à d’autres pôles urbains réalisés ces dernières années, comme celui d’Oued Tlélat, Gdyel ainsi que Belgaid à l’est de la ville. Le nouveau pôle urbain d’Ahmed Zabana mérite toute l’attention des services concernés pour le renforcement notamment des équipements, le transport et le raccordement des divers réseaux, comme un nombre important de logements seront distribués sur place dans les mois à venir.

Fethi Mohamed