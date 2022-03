<span style='text-decoration: underline;'>Ouverture du Centre pour autistes à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>De nouveaux équipements sont nécessaires en urgence</span>

Près de 40 enfants autistes accompagnés de leurs parents, ont rejoint hier, les bancs de leur nouvelle école à St Germain relevant de la commune d’Aïn El Türck, dans une ambiance festive et ce, après près d’une année d’attente.

La rentrée scolaire a finalement pu s’effectuer grâce à l’engagement de nombre de donateurs qui ont fourni une grande partie des équipements nécessaires à l’épanouissement de cette frange de la population juvénile, apprend-on du membre de l’association « Chabab El Bahia », Mr Benamara Abdelkrim, qui a la charge de la gestion du centre sous la tutelle de la Direction de l’Assistance Sociale (DAS) .

Les autorités locales de la commune d’Aïn El Türck ainsi que ceux de la daïra ont marqué leur présence à cette inauguration et desquelles il est attendu une plus importante contribution pour la pérennité de cette structure pédagogique si vitale pour le futur de ces enfants, dont nombre d’entre eux sont issus de familles nécessiteuses. En effet, si une dose de courage a été nécessaire chez les membres de l’association « Chabab El Bahia » pour donner le coup d’envoi pour l’ouverture de ce centre, des manques importants en équipements sont relevés pour son meilleur fonctionnement. Ainsi, l’on apprendra que la cantine est carrément inexistante et attend d‘être équipée, les 03 salles de classes disponibles, en l’attente de l’aménagement d’une quatrième, manquent elles aussi de tableaux et de mobiliers, et enfin une proposition de transport des enfants résidant à Bousfer et El Ançor est en discussion. En termes d’effectif pédagogique, 03 psychologues, 01 orthophoniste, et 05 éducatrices, se chargeront des enfants.

Karim Bennacef