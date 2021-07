<span style='text-decoration: underline;'>Face à la pression et à une forte demande</span>:<br><span style='color:red;'>De nouveaux vaccinodromes ouverts à Aïn El Türck</span>

Bien que tardive, la décision de réquisitionner quelques écoles et l’installation de nouveaux chapiteaux au niveau des différentes communes de la daïra d’Aïn El Türck afin de fluidifier au mieux la campagne massive de vaccination contre la Covid 19, s’avère judicieuse.

La pression exercée sur les équipes médicales et paramédicales assignées depuis le début à cette campagne, était des plus infernales comme cela a été constaté sur le terrain. D’une part, il fallait faire face à une météo peu clémente marquée par une canicule sans précédent, de l’autre, une population qui s’est brusquement décidée à aller massivement se faire vacciner. Le manque d’anticipation au départ des services concernés pour la gestion de cette campagne massive a donné lieu à des situations chaotiques dans lesquelles, les premières victimes à déplorer sont les équipes médicales et paramédicales, submergées qu’elles l’ont été par le flux massif des citoyens et leurs comportements à la limite de l’agressivité, faut-il le souligner. Sans justifier, sous aucun prétexte qu’il soit, ces comportements citoyens agressifs, il y a lieu tout de même de dire que les conditions de déroulement de la campagne de vaccination, n’étaient pas des plus adéquates, dans la mesure où, l’établissement des listes des personnes à vacciner à été laissé au gré des citoyens eux-mêmes.

En effet, renseignements pris, dès l’ouverture aux premières heures de la matinée des points de vaccination, les citoyens s’inscrivaient eux-mêmes sur une liste libre sur laquelle reposaient les équipes médicales et paramédicales pour procéder à l’opération de vaccination. Une méthode qui n’a pas donné la pleine satisfaction auprès d’un grand nombre de citoyens, dont beaucoup devaient se présenter, vainement, plusieurs jours de suite au point de vaccination pour espérer enfin être pris en charge.

Il faut rappeler que sans la vaillance et la résistance des blouses blanches face à ce déferlement de tant d’attitudes négatives, les pires situations auraient pu survenir, à l’exemple de cette dame qui se présenta menaçante au chapiteau placé au centre ville d’Aïn El Türck avec une bouteille en verre à la main ou encore celui de personnes en colère dénonçant les passe-droits et le non-respect de la chronologie des listes nominatives.

Dans plusieurs cas, il a fallu faire appel aux services d’ordre pour ramener le calme et apaiser les esprits échauffés, tant par les conditions climatiques caniculaires que par les présumés dépassements que ne cessent de décrier des citoyens, désirant se faire vacciner.

Quoi qu’il en soit, la mise en place de vaccinodromes au niveau des écoles de la daïra, contribue grandement à atténuer la pression subie quotidiennement par les équipes médicales et alléger également les contraintes des personnes âgées notamment, des longues chaines d’attente épuisantes pour leur santé.

Karim.B