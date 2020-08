De nouvelles accréditations remises à des journalistes et correspondants étrangers

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a remis de nouvelles accréditations au titre de l’exercice 2020, à des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie, afin de leur permettre d’exercer leur travail dans le respect des règles de la profession.

Dans une brève allocution prononcée à l’occasion, M. Belhimer a exprimé sa considération à l’égard de ces correspondants pour le “travail noble” qu’ils accomplissent aux fins d’établir des ponts de rapprochement des peuples, d’autant qu’ils constituent désormais “un trait d’union dans un monde qui s’érige en village”.

La remise de ces accréditations intervient dans le cadre de “l’ouverture sur la scène médiatique en Algérie, afin de permettre aux correspondants étrangers dans notre pays d’exercer dans les meilleures conditions, dans le calme et en toute sérénité, conformément aux exigences de la profession”, précise un communiqué du ministère de la Communication.

“L’Algérie a reçu plusieurs demandes de la part de représentants de médias étrangers intéressés par la couverture des évènements d’envergure nationale en Algérie”, ajoute le communiqué qui précise qu'”une deuxième phase de remise d’accréditations aux représentants des médias étrangers en Algérie est intervenue en réponse à cette demande.

Cette opération s’inscrit “en droite ligne avec les principes fondamentaux de la Constitution algérienne qui consacre le droit d’accéder à une information exacte à partir de sa source officielle et permet aux journalistes d’accéder à la source d’information, dans le respect total des lois de la République, de sa souveraineté, de sa stabilité et de sa sécurité générale, mais aussi dans le respect de l’éthique professionnelle, sans pour autant porter atteinte aux valeurs et composantes de la société algérienne, connue pour son hospitalité”.

Près de 20 correspondants ont reçu leurs accréditations, dont ceux des agences AFP et Reuters, de la chaine Russia Today, la chaîne France 24, la chaîne Al Mayadeen et la chaîne Al Hadath.

L’opération d’octroi d’accréditations aux représentants des médias étrangers en Algérie demeure ouverte à tous ceux intéressés par la couverture des activités et événements d’envergure à l’échelle nationale, conformément à la loi organique sur l’Information de 2012.