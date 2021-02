<span style='text-decoration: underline;'>Transport ferroviaire</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles dessertes entre Oran et Alger</span>

La société nationale du transportferroviaire (SNTF) a annoncé hier de nouvelles dessertes des grandes lignes notamment entre Alger et Oran.

La direction régionale de la SNTF à Oran a expliqué que dans le cadre de l’amélioration des services et répondre aux doléances des voyageurs,deux dessertes supplémentaires entre Alger et Oran ont ètè programmées à partir d’aujourd’hui (Lundi). Le premier départ par train simple est prévu à 06h10, deux autres par train Coradia à 08h00 et 10h00 et le dernier départ à partir de la gare d’Oran se fera à 14h00 par train simple. Notons que la reprise des activités des trains voyageurs, régionaux et grandes lignes a été faite le 03 janvier dernier. Pour rappel, la crise sanitaire du Covid-19 a immobilisé les trains de la SNTF pendant plus de 09 mois, ce qui a engendré des pertes à la société. À l’ouest du pays, alors que la société tablait sur le transport de 03 millions de voyageurs, 20% de ce chiffre a été réalisé.

Fethi Mohamed