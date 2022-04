<span style='text-decoration: underline;'>Programme LPA 2</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles entreprises installées</span>

Dans le cadre de l’accélération des travaux des projets du programme LPA2, et après l’installation de plusieurs entreprises par l’OPGI d’Oran au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine, l’Agence de Gestion et de Régulation Foncières Urbaines de la wilaya d’Oran «A.G.R.F.U.W.OR.» a installé, elle aussi, deux entreprises ont été installées avant-hier pour la réalisation respectivement des projets de 120 et 40/80 logements de la nouvelle formule du LPA non loin de la cité 1300 logements AADL.

Il est à rappeler que le quota à Oran est de 3500 logements répartis entre deux promoteurs publics que sont l’OPGI et l’A.G.R.F.U.W.OR. Selon la loi, le prix d’un appartement de type F2 est estimé à (250 millions de centimes), alors que le F3 coûte (350 millions de centimes) et le F4 (440 millions de centimes). Le prix du mètre carré a été fixé à 50 000 DA hors prix du foncier. Autrement dit, le prix d’un appartement en agglomération et dans quelques endroits cotés devrait coûter plus cher.

Le logement Promotionnel Aidé (LPA) doit être réalisé par un promoteur immobilier remplissant les conditions édictées par la loi N°11-04 du 17 Février 2011. Le promoteur bénéficie d’une aide frontale d’un montant de 400.000 DA ou de 700.000 DA octroyée en fonction du niveau de revenu de l’acquéreur.

Une aide indirecte sous forme d’abattements allant de 80% à 95% (selon le zoning), sur le prix de cession du terrain et une bonification du taux d’intérêt des prêts bancaires accordés éventuellement aux futurs acquéreurs. Le logement promotionnel aidé est réalisé en F2, F3, F4 et F5 en collectif, semi collectif ou individuel selon l’implantation du projet.

