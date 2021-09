<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre Gouvernement-Walis</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles perspectives pour une nouvelle économie</span>

Le Premier ministre a rappelé la finalisation de la révision de la nouvelle loi sur les investissements pour davantage de flexibilité en vue d’en finir avec la bureaucratie qui a causé la fuite de nombreux véritables investisseurs vers des pays étrangers laissant la place aux pseudo-investisseurs qui ont causé au Trésor des pertes considérables.

La rencontre gouvernement-wali s’est clôturée, hier, sur note optimiste quant à l’engagement de l’Etat avec ses démembrements locaux dans l’effort de débureaucratisation, d’investissement productif et de dialogue permanent avec la société civile. Le discours du président de la République a constitué un véritable levier pour les travaux en ateliers, dont les membres ont effectivement mis en évidence la nécessité de transcender la crainte de mal faire et d’aller de l’avant. Les recommandations qui devaient sanctionner cette importante conférence ont mis en lumière le chemin qui reste à parcourir, les feuilles de routes de plusieurs secteurs d’activité et les perspectives futures pour une Algérie débarrassée du poids de la bureaucratie et des lettres anonymes.

Il reste que les résultats auxquels ont abouti les ateliers relèvent, faut-il le signaler, du théorique, en l’absence d’une vision précise de l’aménagement du territoire. Il y a lieu de noter, à ce propos, que l’un des moments forts de la rencontre aura été, sans conteste, l’allocution du Premier ministre. Aïmene Benabderrahmane, a abordé la problématique du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT). Il a annoncé sa révision dans les prochaines semaines. Pour le Premier ministre, cette tâche constitue, à juste titre, une priorité pour le gouvernement. M.Benabderrahmane a pointé les défis que l’Algérie devra relever. La concrétisation de l’autosuffisance, à travers la sécurité alimentaire, la production des matières premières localement, sont autant d’actions à mener dans l’immédiat. Ajouté à cela l’adoption d’une feuille de route sanitaire et éducative précise. Pour le Premier ministre, il importe de «revoir plusieurs projets qui n’ont pas porté leurs fruits». Cela relève du recensement économique au niveau de chaque wilaya et de chaque région, en vue d’identifier les structures et les moyens existant dans chaque wilaya. «Il n’est pas raisonnable qu’il y ait des disparités entre les régions en matière de développement local. La priorité reste la révision du SNAT, en vue de concrétiser un équilibre dans le développement durable et élaborer une vision à long terme pour le développement économique», a-t-il ajouté.

Concernant l’investissement, M.Benabdrrahmane a affirmé que l’Etat ne ménagera aucun effort pour le renforcer, rappelant que les exonérations fiscales pour soutenir l’investissement étaient estimées à 500 milliards de dinars/an en plus des avantages fiscaux.

Il a également rappelé la finalisation de la révision de la nouvelle loi sur les investissements pour davantage de flexibilité en vue d’en finir avec la bureaucratie qui a causé la fuite de nombreux véritables investisseurs vers des pays étrangers laissant la place aux pseudo-investisseurs qui ont causé au Trésor des pertes considérables.

Le Premier ministre a en outre appelé les administrations à accompagner les investisseurs pour leur faciliter la tâche, soulignant le rôle majeur des walis en la matière, d’autant que la situation économique dans le pays s’améliore, a-t-il dit.

Les walis sont «pleinement protégés par l’Etat dans le respect des lois de la République en ce qui concerne l’acte de gestion», a assuré M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre a, par ailleurs, évoqué la décision relative aux unités industrielles (des dizaines) en attente d’autorisation pour entrer en activité les autorisant à entrer en production après l’achèvement du recensement de la totalité de ces unités créatrices d’emplois et de richesse et leur étude au cas par cas.

Sur un autre volet, le Premier ministre a annoncé la présentation, lors de la prochaine réunion du gouvernement, du projet de loi sur le partenariat public-privé (PPP) en matière de gestion des infrastructures publiques, ce qui «permettra aux investisseurs privés de saisir l’occasion de gérer le service public».

De même qu’il a rappelé la révision du code des marchés publics qui «n’est plus resté injuste» et dont les textes d’application seront publiés avant la fin de l’année en cours, annonçant par la même l’ouverture d’ateliers pour la révision également, octobre prochain, de statut général de la fonction publique.

En un mot comme en mille, le Premier ministre a résumé les défis, les aspirations et les capacités du pays à relever les défis de l’avenir. La Conférence gouvernement-wali aura donc été un rendez-vous essentiel pour une vision claire des potentialités du pays, mais également des entraves qui empêchent, à ce jour, le décollage effectif de l’économie nationale.

Anissa Mesdouf