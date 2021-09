<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles spécialités demandées sur le marché</span>

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Pour couvrir les besoins en matière de la formation professionnelle et pour répondre aux demandes des citoyens des régions éloignées, deux centres ont été ouverts un à haï Sidi El Bachir et un second à El Nedjma . Ont également été ouvertes de nouvelles spécialités qui sont demandées sur le marché entre autres la spécialité concernant la formation sur le tri sélectif des déchets .Pour ceux qui veulent suivre une formation dans la spécialité choisie,les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 du mois courant, la rentrée étant fixée pour le 5 octobre . Par ailleurs, l’opérations de vaccination des employés de ce secteur se poursuit en partenariat avec les services de la santé pour une bonne protection durant cette période de crise sanitaire. Toutes les dispositions sont prises pour accueillir les stagiaires dans les normes réglementaires exigées.

B.Samira