<span style='text-decoration: underline;'>NOUVEAUX PÔLES D’HABITATION</span>:<br><span style='color:red;'>De nouvelles structures éducatives pour la rentrée scolaire à Oran</span>

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, le secteur de l’éducation de la wilaya d’Oran va bénéficier de quelque 21 établissements éducatifs pour cette rentrée scolaire 2021-2022.

Ces structures éducatives sont implantées au niveau des lieux qui connaissent une pression concernant le nombre des élèves surtout avec les opérations de relogement des familles en continue dans les nouvelles cités d’habitation et les différents déménagements de certains.

Ces nouvelles infrastructures vont apporter un plus dans le secteur de l’éducation. Les élèves pourront suivre les cours dans les nouvelles écoles construites selon les normes réglementaires exigées dont des salles de classe aménagées avec de nouveaux équipements de dernière génération et bien décorées pour assurer plus de confort aux écoliers pour qu’ils puissent suivre les cours attentivement .Ainsi il va être réceptionné 11 écoles primaires, 8 CEM et 2 lycées qui ont été réalisées et répartis au niveau des nouveaux pôles d’habitation de Belgaid, d’Ahmed Zabana et de Oued Tlelat. Cette action va permettre notamment aux élèves d’aller à l’école à côté de chez eux.

Bekhaouda Samira