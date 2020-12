Dire que la résolution du parlement européen n’est qu’une vue d’esprit, c’est travestir la vérité et l’objectif recherché à travers ces pressions calculées pour influer et de manière constante sur les positions de l’Algérie. Il s’agit en réalité d’affaiblir la position de notre pays sur plusieurs dossiers et d’arriver à terme à fissurer sérieusement la souveraineté même d’un Etat indépendant et jaloux de ses postions, qui apparemment ne plaisent pas à tout le monde.

En pondant cette résolution sur la situation des droits de l’Homme en Algérie, la Parlement européen, obéit en réalité à de toutes autres considérations, parmi lesquelles vient en premier l’accord d’association avec l’Union européenne. Un accord que l’Algérie veut revoir aujourd’hui, et l’a clairement exprimé car il dessert notre pays à tous points de vue et ne fait que consolider les intérêts des Européens. Et depuis l’annonce de ce choix par l’Algérie, on a commencé à bouger encore davantage de l’autre côté de la Méditerranée. Et pour ce, on n’a pas hésité à actionner ce fameux dossier des droits de l’Homme. Un levier clairement mis en branle pour faire pression sur l’Algérie sans se soucier de sa souveraineté et de son droit à défendre ses intérêts.

Un jeu d’une bassesse calculée, alors que l’on sait que des droits de l’Homme on peut en parler dans notre région et y compris au sein de plusieurs pays européens qui s’érigent aujourd’hui en donneurs de leçons.

Nous sommes clairement dans une ingérence insupportable et machiavélique, dans le but inavoué d’affaiblir les positions de l’Algérie. C’est une sorte de menace que l’on agite face au dernier pays du monde arabe et qui campe encore sur ses positions de défense des causes justes de la nation, allant de la question du Sahara occidental à la cause palestinienne, en passant par d’autres dossiers internationaux où l’Algérie n’a jamais montré aucune faiblesse, respectant jusqu’au bout les grandes doctrines de sa politique étrangère.

Tout en condamnant cette résolution reflétant une « image biaisée de la situation des droits de l’homme en Algérie », le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a invité journalistes, syndicalistes, avocats, défenseurs des droits de l’homme et toute la société civile à le contacter et à lui signaler toutes violations ou dépassements, voire tentatives de violer leurs droits et libertés, garantis par la Constitution et les accords internationaux et régionaux ratifiés par l’Algérie. Ceci pour rappeler aux eurodéputés qui fomentent ces coups bas contre l’Algérie, que notre pays est doté de ses propres structures de défense des droits de l’Homme capables de répondre aux doléances et attentes de toutes les franges de la société algérienne.

Par Abdelmadjid Blidi